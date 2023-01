Clara Galle, ¿qué opina de la 'amistad entre Sebastián Yatra y Aitana Ocaña?

MADRID, 29 (CHANCE)

Desde que se hizo pública su ruptura con Miguel Bernardeau, Aitana Ocaña no ha dejado de ser el objetivo de la prensa social por su supuesta relación sentimental con Sebastián Yatra, un gran amigo que podría haber sido el pilar fundamental para la cantante cuando más lo necesitaba... convirtiéndose así en su nueva pareja. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, la revista ¡HOLA! ha sacado varias imágenes que demuestran la gran complicidad que tienen... pero, ¿qué hay de cierto en este amor?

Ayer estuvimos con Clara Galle, amiga de Sebastián, en la alfombra roja de los Premios Feroz y se mostró de lo más feliz por poder disfrutar de una noche así. Muy reticente a la hora de hablar de su amigo y de la cantante, nos aseguraba que no había visto las imágenes que han salido de ellos dos: "¿ah, sí? No tengo ni idea, he estado de exámenes y rodando y no he cogido el móvil para nada, no me he enterado de nada, la verdad".

Clara sí que nos confirmó que ella goza de muy buena relación con ambos, pero evito hablar si entre ellos dos hay algo más de una amistad: "yo es que a los dos los adoro, no sé, no tengo ni idea de esto". Una relación que habría nacido cuando Aitana estaba en sus horas más bajas y solo encontró consuelo en el artista.

La modelo también nos aseguro que trabajar con Yatra fue "increíble, para nada creí que podría trabajar con Sebas y fue muy, muy guay a disfrutar, no sé y a poder ver el trabajo de otra manera, yo recién empezaba a estrenar la peli y me acompañó mucho en ese momento, claro". Y es que confiesa que le ha ayudado mucho en sus inicios: "él tiene una perspectiva de este mundo que ya sabe mucho más que yo, me enseñó mucho eso y a vivirlo desde mi persona, a no tener que cambiar nada que era lo que yo quería todo es fácil con él, es un amor".

A modo de broma, Clara nos llamaba la atención porque tiene una voz muy similar a la de Aitana y cuando se lo comentamos, la actriz nos confesaba que "me lo suelen decir bastante, lo solemos decir, pero bueno, hablamos a veces parecido" y a modo de guiño aseguraba que "ella canta mil veces mejor yo".