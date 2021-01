Clara Lago le desea toda la suerte a Dani Rovira en su vuelta a la televisión

MADRID, 26 (CHANCE)

Convertida en uno de los grandes apoyos de Dani Rovira, Clara Lago no ha dejado pasar la oportunidad de desearle toda la suerte del mundo al actor en su nueva andadura en televisión. Después de un año muy complicado por sus problemas de salud, Dani Rovira vuelve a la pequeña pantalla de la mano de TVE y el programa 'La noche D'.Con más ganas que nunca de volver al trabajo en estos momentos tan duros para el mundo de la cultura por culpa de la Covid-19, Rovira tratará sobre un tema de lo más especial en su primer programa, el amor. Junto a sus colaboradores Pepe Viyuela, Antonio Resines, David Perdomo, Cristina Medina y Lara Ruíz, Rovira tendrá unas invitadas de lujo de la talla de Silvia Abril, Belén Cuesta, Anna Castillo y Macarena García. El toque musical llegará de la mano del artista malagueño Pablo López quien además recogerá el Disco de Oro por 'Unikornio Once millones de versos después de ti'.Como no podía ser de otra forma Clara Lago utilizó su cuenta de Instagram para invitar a todos sus seguidores a disfrutar del programa ya que para ella será imposible debido a su estancia fuera de España por motivos profesionales.