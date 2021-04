Clara Lago, más sincera que nunca sobre su relación con Dani Rovira: "Cuando hay amor, tiene muchas formas"

MADRID, 30 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida tanto a nivel personal como profesional, Clara Lago se convierte en embajadora de la nueva iniciativa de Levi's* y la ONG Back to Eco, que han creado un proyecto upcycled - con diseños realizados en base a la reutilización de prendas denim - para demostrar que el diseño no está reñido con la sostenibilidad y crear conciencia sobre nuestra responsabilidad en el impacto ambiental de la producción y el consumo de ropa.

Radiante, con numerosos proyectos profesionales y en plena promoción de su nueva película, "Crónica de una tormenta" - que protagoniza al lado de Ernesto Alterio - la actriz ha encontrado el amor en el empreario José Lucena, con quien lleva varios meses de discreta relación. Algo sobre lo que Clara, muy discreta con su vida privada, no habla, pero sí sobre el cariño que tiene por Dani Rovira, con el que protagonizó durante cinco años una de los noviazgos más sólidos del panorama cinematográfico de nuestro país.

- CHANCE: Hola Clara. Cuéntanos por qué estamos aquí, la tierra Levis, sostenibilidad...

- CLARA: Esto trata del tema de la sostenibilidad en el mundo de la moda, poder darles una segunda vida a las prendas con denim que la gente dona. Desde mi posición y con el altavoz que tengo, es importante concienciar. En la fundación de 'Ocho Tumbao', la causa del medio ambiente es la que más me toca, todas las causas son importante pero no todas igual de urgentes. La crisis ecológica debería estar en la lista de prioridades. Es una labor que tenemos que hacer conjuntamente, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad.

- CH: Ha sido un año muy difícil para todo con la pandemia. ¿Tú como viviste ese momento?

- CLARA: En ese momento yo estaba muy enfocada, estaba acompañando a Dani en su proceso y luego la verdad es que, contra todo pronóstico, profesionalmente ha sido un muy buen año para mí. No me puedo quejar, según salimos del confinamiento a las dos semanas ya rodaba El Vecino, después me he ido cinco meses a rodar a Argentina.

- CH: Eres de las afortunadas, puedes compaginar el trabajo, que es tu pasión, con todo esto.

- CLARA: Me apaño muy bien porque creo que cuando haces cosas que te apasionan es como que se recicla la energía, es mucho más fácil llegar a todo cuando realmente te inspira y te aporta todo lo que estás haciendo.

- CH: Hablabas de Dani, qué maravilla el poder hablar de esa amistad tan bonita que habéis creado. No es fácil.

- CLARA: Bueno, no es lo normal, pero mira, así ha sido. Cuando hay amor creo que el amor tiene muchas formas.

- CH: En el tema profesional, qué proyectos tienes a la vista.

- CLARA: De momento mañana se estrena 'Crónica de una Tormenta' en cines, el 21 de mayo se estrena la segunda temporada de El Vecino en Netflix y después, bueno el año que viene se estrenará esto que acabo de rodar en Argentina y ahora mismo con los temas de la Fundación y me he embarcado en otro proyecto junto a una de mis mejores amigas hemos montado una empresa de comida vegana a domicilio, de menú semanales a domicilio y catering vegano. Estamos ahí.

- CH: Nos tienes que decir cuál es el truco para tantas cosas. No paras.

- CLARA: Siempre con cosas que me gustan y me aportan mucho.

- CH: Lo de la comida de vegana cómo es.

- CLARA: El obrador en Barcelona, pero vamos a poder, todavía no, pero repartiremos a nivel nacional, de momento solo es en Barcelona, pero dentro de poco anunciaremos para repartir en toda España.

- CH: Qué gran momento estás viviendo en estos momentos tan difíciles para muchos.

- CLARA: Soy una afortunada y una privilegiada, soy plenamente consciente de ello pero bueno, sí. Es como que a veces te sientes mal de en un momento que sabes que es muy duro para mucha gente que te vaya bien.

- CH: Tienes trabajo, amistad, amor*

- CLARA: Ahora mismo virgencita, virgencita que me quede como estoy.

- CH: Un mensaje para toda la gente que te está viendo. Qué les decimos.

- CLARA: El animarse a tener este tipo de información, tomar conciencia de la importancia de los pequeños cambios que cada uno puede hacer en su día a día, yo siempre animo al veganismo, aunque será a reducir, hay documentales maravillosos en Netflix pero solamente con reducir ya es mucho. En los hábitos de consumo, por ejemplo en la industria textil, es igual, reutilizar o tener la conciencia de que es mejor calidad que cantidad. Al final la visión cortoplacista seguramente a la larga te costará más y lo que le cuesta al planeta es mucho más. Hay que tomar conciencia de eso, los recursos son finitos y está en manos de todos que esto cambie.