Clara Lago se queda sin vacaciones tras un contagio en su entorno

MADRID, 13 (CHANCE)

Clara Lago está viviendo uno de los años más difíciles de su vida. Está siendo el pilar fundamental de su pareja, Dani Rovira y lo cierto es que admiramos a los dos por la forma que han tenido de enfrentarse a la enfermedad del actor. Siempre con una sonrisa en su rostro y con una filosofía envidiable, la pareja ha demostrado estar por encima de todos los tópicos y eso la verdad, que nos encanta.

En esta ocasión, la actriz ha compartido con sus seguidores un duro revés que ha arruinado sus planes de vacaciones. Y es que parece ser que una persona de su entorno padece el Coronavirus y eso les ha obligado a confinarse de nuevo para prevenir. Así lo ha comunicado por su red social de Instagram:

"En mi segundo di*a de vacaciones, hemos tenido que abortar el plan porque habi*a un posible caso de Covid en el grupo. Finalmente se ha confirmado, asi* que toca confinarse al menos hasta que pueda hacerme la segunda pcr (la primera ya la hice y dio negativo. Me apeteci*an mucho estas dos semanas de vacaciones. Mucho. Pero si algo he aprendido este an*o, es que no vale de nada pelearse con las circunstancias que nos vienen impuestas. Tu* tienes tus planes, pero la vida tiene otros. Y creo que el equilibrio en este baile esta* en entender que no podemos controlarlo todo, y que hay aprendizaje en todas partes, en todos los caminos. Pues aquellas circunstancias que de pronto la vida te planta delante, pueden ser adversas para todo eso que tu* queri*as hacer... sin embargo son perfectas para otra cosa, para otro camino, para otro aprendizaje, aunque au*n no sepas cua*l. Soltar el control es de las cosas ma*s difi*ciles que hay... asi* como sentir que controlamos lo que en realidad nunca ha estado bajo nuestro control, es de los mayores autoengan*os. Respirar... soltar... aceptar ... confiar ??#reflexionesbytheface #confinamientomodoon

De esta manera Clara Lago está a la espera de hacerse una segunda prueba para asegurarse de que no padece el Coronavirus, ya que la primera salió negativa. A pesar de este revés, la actriz se mantiene positiva e intenta sacar el lado positivo de las cosas y es que ojalá muchos de nosotros tuviéramos esta mentalidad para afrontar los problemas y no dejarnos llevar por la rabia del momento.