Clarins demuestra su compromiso con Aldeas Infantiles SOS entregando, un año más, el Premio Clarins por la Infancia

MADRID, 1 (CHANCE)

Clarins es nuestra firma cosmética de referencia pero, además, es mucho más. Y es que al margen de su compromiso con nuestro cuidado personal y nuestra belleza, destacan sus iniciativas filantrópicas. Y hay una de ellas que simboliza por excelencia el espíritu de solidaridad y de compromiso que caracteriza a la marca desde su fundación, el Premio Clarins por la Infancia.

Creado en 1997 con motivo del décimo aniversario del lanzamiento de Eau Dynamisante, se trata de un premio para apoyar a las mujeres que se dedican a mejorar la vida de los niños y niñas enfermos o en situación de exclusión social.

Desde su creación hace 24 años, Clarins ha donado más de 900.000 euros y ha ayudado y estimulado a más de 70 mujeres procedentes de 14 países - Alemania, Canadá, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Inglaterra, México, Portugal, Rusia, Sudáfrica y Suiza - a continuar con sus generosas acciones ayudando a niños en situación de vulnerabilidad que se han visto privados del cuidado parental.

Un premio muy especial que demuestra el compromiso de Clarins con la organización Aldeas Infantiles SOS, que mantiene en España varias Aldeas; comunidades formadas a su vez por varios hogares donde se recrea un entorno familiar protector para que estos menores en situación vulnerable puedan crecer sintiéndose queridos, protegidos y respetados. Y al frente de cada uno de esos hogares, una Madre SOS, una figura de referencia cuya misión es proporcionar los cuidados necesarios para el desarrollo integral de cada niño o niña que su hogar acoge.

PREMIO CLARINS POR LA INFANCIA 2022

Un reconocimiento que este año ha recaído en Lourdes López González, Madre SOS de Aldeas Infantiles en Galicia que tiene, en la actualidad, seis niños a su cargo y que lleva más de 17 años cuidando niños en situación de vulnerabilidad con una entrega ejemplar y un amor absolutamente incondicional.

Lourdes recogió su Premio Clarins por la Infancia 2022 en un evento celebrado en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid el pasado jueves 26 de mayo y, muy emocionada, nos ha contado con humildad y pasióon su labor como Madre SOS: "Mi vida cambió un 18 de julio de 2005 cuando entré a trabajar en Aldeas Infantiles SOS Galicia. Mi reto ha sido y es formar una familia con los niños y niñas que estén a mi cargo. Ellos son los que me han dejado formar parte de sus vidas y me han permitido enseñarles que la vida estaba llena de oportunidades para ellos a pesar de sus circunstancias. Siempre he tratado que sientan éste hogar como el suyo, que se sientan cuidados, valorados y queridos. De ellos he aprendido muchas cosas y cada uno me ha dejado una huella imborrable."

Entregó el Premio la Influencer Isabel Sánchez-Lozano quien, muy emocionada, alabó la gran labor de Lourdes con los niños y la estable colaboración de Clarins con Aldeas Infantiles desde hace 24 años. Un acto muy especial inspirado en la temática infantil y al que acudieron, además de miembros de la organización, numerosas Influencers, madres también y emocionadas al conocer la labor de Aldeas en favor de la infancia.

Destacando la importancia que el bienestar de la infancia tiene para Clarins y para crear una sociedad mejor en el futuro, Amaia Marquínez - Directora General de Clarins España - realizó la entrega del donativo anual de la filial de 40.000 € a Pedro Puig, Presidente de Aldeas Infantiles, que señaló la necesaria labor de Aldeas Infantiles SOS con los niños y jóvenes más vulnerables.