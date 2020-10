Clarins tiene la solución para lucir una piel fresca y descansada, Re-Move

Un agua micelar que desmaquilla, limpia, purifica y suaviza nuestro rostro en segundos MADRID, 8 (CHANCE) En ocasiones, las prisas del día a día hacen que no dediquemos a nuestra piel toda la atención que deberíamos. Jornadas intensas, noches cortas y no tener tiempo para nosotras mismas se traduce en un rostro apagado, una piel fatigada y asfixiada. No os preocupéis, porque hoy os traemos la solucion, el nuevo lanzamiento de Clarins, Re-Move. Un agua micelar que permite desmaquillar, limpiar, purificar y suavizar nuestra tez en segundos, consiguiendo así lucir una piel fresca, descansada y perfectamente hidratada pese a vivir a 1000 por hora.

Un agua micelar que desmaquilla, limpia, purifica y suaviza nuestro rostro en segundos MADRID, 8 (CHANCE) En ocasiones, las prisas del día a día hacen que no dediquemos a nuestra piel toda la atención que deberíamos. Jornadas intensas, noches cortas y no tener tiempo para nosotras mismas se traduce en un rostro apagado, una piel fatigada y asfixiada. No os preocupéis, porque hoy os traemos la solucion, el nuevo lanzamiento de Clarins, Re-Move. Un agua micelar que permite desmaquillar, limpiar, purificar y suavizar nuestra tez en segundos, consiguiendo así lucir una piel fresca, descansada y perfectamente hidratada pese a vivir a 1000 por hora. Clarins se reinventa con Re-Move, un nuevo tratamiento "vegan friendly" exprés. Un agua micelar desmaquillante que purifica la superficie de la piel, la calma y la limpia suavemente. ¡Rápido, sencillo y sin complicaciones! Un producto tres en uno ideal para que nuestro rostro recupere su mejor versión después de un interminable día de trabajo, antes de una noche frenética o, simplemente, antes de acostarnos. Re-Move, además, cuenta con ingredientes veganos, respetando el compromiso de Clarins con el medio ambiente. Posee extracto de moringa, que contribuye a eliminar las partículas de la contaminación, y un extracto de genciana amarilla bio con superpoderes reconfortante y suavizante. ¿El resultado? La piel está desmaquillada con solo pasar el disco de algodón, y no la agrede. Y además, deja en nuestro rostro un suave perfume con notas afrutadas y floridas que hace del desmaquillaje un gesto muy placentero. Por si no fuese suficiente, su contenido en kalanchoe - una planta originaria de Madagascar llamada "planta suculenta" y con alto contenido en salvia - tiene una acción parecida al ácido hialurónico e hidrata nuestra piel de manera milagrosa. Clarins ha puesto en marcha un programa con dos poblados de Madagascar para cosechar y secar el kalanchoe respetando el medio ambiente y utilizando métodos biológicos, sin sustancias químicas. iBueno para tu piel y bueno para el planeta!