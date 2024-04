Claudia, expulsada de 'Supervivientes', vuelve a España para reunirse con Mario

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Tras la expulsión de su pareja la semana pasada, Claudia se convierte en la nueva expulsada de 'Supervivientes' tras la decisión de la audiencia. Aliviada por la expulsión, la joven reconocía que tenía ganas de volver a España donde le esperan su familia y amigos.

"Gracias a la audiencia, igual me han echado porque me odian, pero gracias" comentaba la joven en la palapa antes de despedirse definitivamente de sus compañeros. "No estoy orgullosa de muchas cosas, pero gracias" le reconocía a Jorge Javier Vázquez tras su felicitación. Pendiente de la resolución de la prueba médica a la que se había sometido en las últimas horas, Claudia daba permiso para que el programa hiciera público el diagnóstico. "Ha mejorado de su problema gástrico que obligó a su evacuación. El resultado de la prueba es positivo y tiene que iniciar el tratamiento en España" leía el presentador dejando claro que Claudia tendría que haber abandonado el concurso aunque la audiencia hubiera dictado lo contrario.

"Te quiero mucho pero ya hablaremos" le decía Claudia a Mario desde Honduras dejando ver que a su vuelta tienen pendiente una conversación en la que resolver algunas difernecias que han surgido durante su participación en 'Supervivientes'.