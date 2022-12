Claudia León: la dj Cubana&Castiza que se ha convertido en la sensación de la música electrónica

MADRID, 25 (CHANCE)

Claudia León, la DJ CubanaCastiza, se ha convertido en la nueva sensación de la música electrónica, por su estilo AfroCubano, un sonido fresco y original que la diferencia del resto... pero, ¿quién es esta dj que anima cualquier fiesta y que se ha convertido en la favorita de las fiestas de loa famosos? Te lo contamos

Su sonido elegante y energético es claramente identificable, y como buena cubana y amante de la música tiene influencias de Celia Cruz, Silvio Rodriguez, Compay Segundo, y hasta Whitney Houston, Lionel Richie, ó Bee Gees. Un amplio abanico de gustos musicales que le hace ser tan transversal y conectar con todos los públicos.

Claudia León, ha conseguido rápidamente posicionarse como una de las futuras promesas de la música electrónica. Su gran trabajo ha hecho posible que comparta cabina con algunos de los Dj's más reconocidos como Jon Talabot, Adriatique, Themba, Satori, Floyd Lavine, o Maya.

Todo ello ha convertido a Claudia León en la candidata a ser las nueva cara del mundo DJ y con mayor potencial de crecimiento dentro de la esfera de la música electrónica en el panorama nacional e internacional. Prueba de ello es que se encuentra en los espacios más prestigiosos como: Space of Sound, Brunch in the Park, Pacha Ibiza, Hotel Mandarin Oriental Ritz, Ginkgo Sky Bar, Istar Club, ó Florida Park entre otros.

Claudia: Espacio Reservado

Siempre estuvo muy vinculada con la música, bailaba en cuerpos de bailes, programas de televisión de Cuba y en la versión Dj por fin encontró la manera de continuar haciendo lo que ama, aunque llegar hasta donde ha llegado no le ha sido fácil.

Por su experiencia personal, le ha sido bastante difícil conseguir credibilidad y respeto, pero a ella le gusta centrarse en lo positivo, que es una de sus claves para avanzar y mirar al futuro, porque como ella misma dice: "al pasado solo voy a buscar música" palabra de DJ.