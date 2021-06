Claudia Ortiz, radiante, se pronuncia por primera vez sobre su boda con José Entrecanales Jr.

MADRID, 1 (CHANCE)

La revista Hola desvelaba en exclusiva el pasado mes de abril la que sin duda se convertirá en una de las bodas del año; la de Claudia Ortiz y José Entrecanales Jr. que, tras un año de discreta relación y completamente enamorados, anunciaban felices a sus seres queridos su paso por el altar.

Un enlace del que poco a poco hemos comenzado a conocer más detalles, como la fecha y el lugar de la celebración. El portal 'Vanitatis' anunciaba hace escasos días que sería en la casa familiar de los Domecq en Jerez y que tendría lugar el próximo 4 de octubre. Una información que Bertín Osborne confirmaba parcialmente ante nuestros micrófonos, señalando que el lugar era correcto pero que la boda no será el día que se ha publicado, dejando la fecha en el aire porque no es algo que le corresponda a él revelar, sino a su hija y a su futuro yerno, hijo del presidente de Acciona, José Entrecanales.

Ahora, intentando mantener su vida privada en el discreto segundo plano en el que siempre ha estado, Claudia se pronuncia por primera vez sobre su boda. Confesando que está "muy bien" y que el verano se presenta "tranquilo" por los preparativos de su enlace con José, la coach ha desvelado que está "muy contenta por todo en general", pero que va a hacer declaraciones sobre su gran día.

Visiblemente incómoda por las preguntas sobre la fecha y el lugar de su boda, la hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq ha reiterado que "no voy a hablar, no voy a hacer ningún comentario", evitando así confirmar o desmentir si su enlace será en Jerez el 4 de octubre, como se ha publicado. "Por muchas preguntas que me sigas haciendo no te voy a contestar", ha señalado Claudia sin perder la sonrisa cuando le hemos preguntado cómo será su vestido o por qué han elegido la ciudad andaluza como enclave para su gran día, asegurando que a pesar de se ser la ciudad de su madre, Sandra Domecq, ella "está presente todos los días de mi vida".

Eso sí, muy enamorada, la coach confiesa que está "muy feliz" y que todo con José va "fenomenal" y, aunque no confirma si Fabiola Martínez asistirá a su boda, si afirma que "nos queremos muchísimo" a pesar de su separación de su padre.

A pesar de estar centrada en sus preparativos de boda, Claudia desvela que su libro de coaching emocional "va muy bien" y que ya tiene "varias ideas para el próximo, por lo que si Dios quiere prontito habrá segundo libro de crecimiento personal".