Claudia Osborne, sobre su hermano Kike: "Sigue asintomático, pero estamos tranquilos"

MADRID, 30 (CHANCE)

"No puedo estar más feliz con mi vida" así arrancaba Claudia Osborne esta entrevista como motivo de la presentación de su primer libro, 'Lo mejor de ti'. Una obra que la hija de Bertín Osborne ha culminado durante el periodo de confinamiento y en la que se abre en canal. En ella relata cómo ha aprendido a superar sus traumas y saber seguir adelante tomando las decisiones que más feliz le hacían aunque no fuera lo que se esperaba de ella.

Reflexiva, introspectiva y analítica, como ella misma se define, Claudia aborda con total naturalidad cómo superó un trastorno alimenticio que se originó tras la muerte de su madre y una depresión que la llevó a abandonar su carrera en el mundo del derecho en Estado Unidos. Teniendo a su padre, como ejemplo de vida, Claudia afronta esta etapa con mucha ilusión, pero también con precaución, como nos toca a todos en tiempos de coronavirus, aunque quizá ella y su familia les ha tocado vivir este otoño un delicado momento al dar positivo en Covid su hermano Kike. De todos ello charlamos en primera persona con Claudia.

Y es que Claudia Osborne se ha sincerado de tal manera que nos ha hablado de uno de los peores momentos de su vida, cuando padeció un trastorno alimenticio derivado del bucle en el que estaba sumergida. Confiesa que la persona que le ayudó en ese momento fue su psicoterapeuta y que el desencadenante fue la dura pérdida de su madre. En cuanto a cómo se lo contó a su familia, asegura que: "A la familia lo conté cuando ya no pude más. Yo creo que cuando tocas fondo y has intentado hacerlo tu sola, pero ves que no estás siendo capaz es cuando ya lo cuentas y pides ayuda. Mi familia me apoyó muchísimo y estuvieron ahí* Es que no se puede hacer mucho cuando tienes a una persona al lado que está sufriendo ese tipo de problemas, lo máximo que puedes hacer es estar ahí. Estar y ya".