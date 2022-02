Claudia Osborne revela el sexo del bebé que espera

MADRID, 7 (CHANCE)

La llegada de un bebé siempre es una buena noticia y para la familia de Claudia Osborne y José Entrecanales ha sido una verdadera bendición. Siempre muy discretos con su vida privada, la hija de Bertín Osborne no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales que estaba embarazada de su primer hijo, una noticia que ha llenado de alegría a la pareja.En esta ocasión Claudia también utilizó las redes sociales para contestar algunas de las preguntas más esperadas del embarazo como el sexo del bebé y es que la futura mamá ha revelado que espera... ¡una niña!. A través de un 'preguntas y respuestas' con sus seguidores, Claudia también reconoció que se trata de un bebé buscado aunque había llegado muy rápido: "Gracias a Dios decidió venir inmediatamante y ha sido la mayor alegría de nuestras vidas".Ya en su segundo trimestre, Claudia ha confesado que los primeros meses han sido los peores debido a las náuseas y los vómitos por lo que ha aprovechado para compartir algunos de los trucos que le funcionaron muy bien: "Ahora estoy viviendo un momento de disfrute absouto. El primer trimestre fue durillo por las náuseas y los vómitos, pero ahora he pasado esa fase y he entrado en una donde me encuentro genial y tengo mucha energía".Aunque por el momento no tienen decidido el nombre de la pequeña, Claudia sí que dejó claro que ninguna de sus hermanas será la madrina y es que en su familia prefieren que esa función la ejerzan los amigos: "No solemos hacer madrinas entre hermanas. Son tías carnales y eso ya es súper importante". Con muchas ganas de convertirse en mamá, Claudia reconoce que antes de tomar la decisión ha tenido que hacer un trabajo personal: "Yo siempre he querido ser madre y realmente me sentí preparada después de hacer todo el trabajo de niño interior porque tenía claro que antes de ser madre quería sanar. Una vez sanada tuvimos una conversación y a los dos nos hacía ilusión buscarlo después de la boda".