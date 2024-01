Claudia Osborne sorprendida tras conocer en directo la muerte de Arévalo

MADRID, 4 (CHANCE)

Ante la triste pérdida de Paco Arévalo, las hijas de Bertín Osborne también se han pronunciado al respecto reconociendo que el humorista ha formado parte de sus vidas desde siempre asegurando que le tenían un gran cariño y aprecio. En esta ocasión ha sido Claudia Osborne la que ha hablado del complicado momento que está viviendo su padre tras la pérdida de su amigo, una pérdida que ella desconocía y de la que se ha enterado por la prensa. "No me digas... qué horror" reconocía la joven a la entrada de su domicilio donde la veíamos luciendo tripita de embarazo.En cuanto al motivo por el que su padre no había podido ir al tanatorio, la Covid, Claudia aseguraba que tampoco sabía nada: "Lo llamaré ahora. No había visto nada. Qué dices... si es que no me he enterado de nada, me estais dando las noticias vosotros". Al igual que han hecho sus hermanas desde el momento que se conoció el embarazo de Gabriela Guillén, Claudia prefirió mostrarse discreta ante la decisión de su padre: "En ese tema no voy a entrar, es la vida de mi padre, yo a él le respeto muchísimo, sus decisiones y a ella también. Yo tengo mi vida". A pesar de mantenerse al margen, la hija de Bertín sí que le desea lo mejor a la recién estrenada mamá y a su hijo: "Espero que estén bien los dos, es lo importante. La salud es lo primero".Siempre al lado de su padre aunque muchas veces no hayan compartido su forma de actuar, Claudia dejaba claro ante las cámaras que Bertin Osborne siempre contará con su apoyo públicamente: "No me voy a meter nunca en su vida, él no lo ha hecho nunca con la mía y ya está. Mi opinión es mía, no la voy a compartir con nadie. Simplemente decir que respeto a mi padre, respeto a Gabriela y respeto la decisión y la opinión de todo el mundo". Cansada del ataque está recibiendo su padre, sobre todo en los últimos meses, la empresaria sale en defensa del cantante una vez más asegurando que nadie le está juzgando objetivamente: "Es imposible opinar de mi padre siendo justo, nadie tiene la información, nadie sabe la vida que ha tenido, por todo lo que ha pasado y todo lo que pasa a día de hoy. Yo lo único que puedo decir es que adoro a mi padre, es una buenísima persona y le respeto muchísimo".