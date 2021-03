Claudia y Raúl rompen en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

MADRID, 25 (CHANCE)

Claudia y Raúl decidieron abandonar juntos 'La isla de las tentaciones', pero parece que una vez fuera del reality, la concursante se dio cuenta que no podía estar lejos de Tony y además, ambos se dieron cuenta que su relación estaban muerta.

La primera en entrar en este reencuentro ha sido Claudia, quien se ha sentado con Sandra Barneda y le ha confesado que sentía la necesidad de tener una relación sana, además aseguraba que, después de pasar un tiempo distanciados por sus preocupaciones, volvió a empezar a tener contacto con Raúl... pero parece que esto no es lo que quiere él.

"Esta siendo como una telenovela, no entiendo qué ha pasado" comenzaba diciendo Raúl, que parece que no sabe en qué punto está su relación con Claudia... y de repente ocurre lo inevitable, las lágrimas de su expareja corrían por su cara y aseguraba que se moría de pena al escucharle. Los dos están de acuerdo en una cosa, tienen que hacer sus caminos por separados, una quiere volar y el otro no quiere cortarle las alas.

Raúl ha demostrado la grandeza de su persona cuando ha confesado que no quiere ser un obstáculo en el camino de Claudia, a quien ama, pero a quien quiere ver feliz y para eso tiene que separarse de ella. "La tuve que dejar estando yo enamorado, fue doblemente duro, seguramente sigo enamorado de ella" añadía el concursante.

"Él vino a Gran Canaria a vivir un tiempo, dos meses, después de que Raúl y yo rompiésemos, estuvimos dos semanas liándonos y me sentía como si le estuviese poniendo los cuernos a Raúl, no me sentía preparada. Hable con él y preferí mantener la amistad" ha confesado Claudia sobre lo que le sucedió con Tony.

Este tercero ha entrado en escena y la cara de los dos tortolitos ha cambiado por completo, pero más aún cuando le han escuchado oír: "Cuando acabó la isla yo tarde, ni una semana, en irme a Gran Canaria. Pasó lo que pasó porque los dos quisimos, ella siempre me dijo que tenía muchas ganas de que pasase" confesaba el tentador.

Y es que Raúl le ha preguntado directamente si ya se le ha pasado el 'enamoramiento' con Claudia y él ha asegurado que: "No, no estoy enamorado". Parece ser que el tentador respetó la decisión de la concursante y quisieron, de mutuo acuerdo, romper su relación para respetar a la expareja.