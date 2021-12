Claudia Rodríguez desvela cuál fue el último deseo de Manolo Santana

MADRID, 13 (CHANCE)

Sacando fuerzas de flaqueza pero sin poder disimular su abatimiento tras el fallecimiento del hombre con el que contrajo matrimonio en el año 2013, Claudia Rodríguez ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la prensa durante la capilla ardiente de Manolo Santana instalada en la pista que lleva su nombre en la madrileña Caja Mágica, confesando cómo le gustaría que recordásemos al tenista y cuál fue su último deseo.

- CLAUDIA: Si alguien quería a la prensa y la prensa quería a alguien era Manolo. Todo el mundo le quería y él adoraba a su prensa, y sé que estará feliz, pero feliz de decir mira en mi pista. Él que era de tan buen sentido del humor dirá mira donde los he traído y cómo decía, moriré en mi pista.

- CH: ¿Cómo quieres que recordemos a Manolo?

- CLAUDIA: Como el hombre más humilde, más humilde que eso es lo que realmente le hizo grande y por eso se le quiere tanto.

- CH: Claudia, si había una ciudad a la que Manolo Santana quería era Marbella. Ayer le hizo un recibimiento muy cariñoso y las cenizas vuelven allí, ¿verdad?

- CLAUDIA: Sí porque ese era su deseo y me lo dijo hace años* Me dijo "soy madrileños, mi Madrid siempre estará conmigo", pero Marbella se ganó su corazón y me dijo "si me voy primero, lo único que te pido es que mis cenizas estén en Marbella" y eso se hará.

- CH: Era un hombre muy vital y hasta el último momento siempre quería estar con los amigos.

- CLAUDIA: Siempre vital, realista, muy bien.

- CH: ¿Qué rasgos de su carácter destacarías?

- CLAUDIA: Uf, un hombre con suerte, pero dicen que la suerte hay que ganársela. Un trabajador incansable desde los diez años, un amigo de sus amigos y no solo en España sino en el mundo entero desde el taxista hasta el mayor presidente siempre era Manolo y para mí, que era mi marido y el hombre que yo quería, es un privilegio todos los años que compartí junto a él y siempre decíamos que íbamos a estar en lo bueno y en lo malo y me decía no te olvides nunca de mi frase "siempre hacia delante".

- CH: Claudia, ¿qué recuerdo es el que más vas a tener presente?

- CLAUDIA: Con este dolor que pueda decir así a voz de pronto era una mirada limpia, tú y yo y no me gusta hablar con la prensa ni nada porque yo no soy Manolo, pero es que hoy es especial y están todos mis amigos porque hoy están todos por Manolo.

- CH: Cuantos amigos tiene y gente que le quiere.

- CLAUDIA: Si, pero no solo en el mundo del tenis porque es a donde él pertenecía y sus amigos de toda la vida, sino la gente. Yo es que lo viví aquí, lo viví en Estados Unidos, en Inglaterra como la gente de la calle es que era una admiración y cariño especial. El acercamiento de los niños hacia él era especial y a pesar de los años siempre era como el número uno en todo.

- CH: También emotiva la despedida de sus hijos, ¿verdad?

- CLAUDIA: Bueno, muchas gracias por todo.