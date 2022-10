Las claves del look de Marilyn Monroe y tips profesionales para actualizarlo

MADRID, 1 (CHANCE)

Marilyn Monroe vuelve a la actualidad de la mano de 'Blonde', el esperado biopic protagonizado por Ana de Armas y que por fin puedes ver en Netflix. Analizamos su icónico look de la mano de dos de nuestras peluqueras expertas y te explicamos cuál es la mejor forma de adaptarlo a las tendencias actuales.

Desde su sonrisa, a su forma de moverse y, por supuesto, su pelo, todo en Marilyn Monroe estaba milimétricamente diseñado para seducir y volverse memorable. Por eso, son muchas las mujeres que han querido meterse en su piel. Entre las más conocidas: Madonna, Nicole Kidman, Rihanna, Kate Moss, Kim Kardashian y un largo etc. Ahora es el turno de Ana de Armas, que protagoniza el biopic Blonde, ya disponible en Netflix.

UN LOOK ETERNO

La melena de Marilyn Monroe es, sin duda, legendaria. "Su cabello corto, rubio platino y rizado ha pasado a la historia como un estilo que es sinónimo de seducción, jovialidad, un punto inocente, pero muy vital. Los tonos rubios son muy favorecedores porque aportan luminosidad a la cara y rejuvenecen, mientras que esos rizos cortos y sueltos transmiten naturalidad. Si quería un efecto más sofisticado, le bastaba con definir los volúmenes, creando ondas amplias o moldeando las puntas hacia el interior. Como toque final, un ligero tupé en la zona frontal, para marcar personalidad", explica Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

¿QUIERES VOLVERTE BLONDE?

Conseguir ese rubio radiante no era tarea fácil para Marilyn Monroe, que era morena natural. Explica la autora Pamela Keogh que se decoloraba el pelo cada tres semanas. En concreto, el tono que pedía era 'pillow-case white' (en español, 'blanco funda de almohada'). Además, para que el color no se viera afectado por los lavados, usaba un champú en seco cada dos días.

Si tú también quieres pasarte al rubio, debes tener claro que este tipo de trabajos pueden ser agresivos con el pelo, por eso, hay que dejarse asesorar siempre por profesionales. Como nos cuenta Charo García de Ilitia Beauty & Science,en Balmaseda (Bizkaia): "Los procesos de decoloración requieren de tiempo y paciencia, sobre todo si hablamos de un rubio platino como el de Marilyn Monroe. Es importante que el cabello esté sano y fuerte, porque la decoloración suele dañarlo. Lo más recomendable en estos casos es realizar varias visitas al salón e ir aclarando el cabello de forma progresiva, en lugar de hacerlo de una sola vez, especialmente si nos encontramos ante un cabello que es oscuro de base. También se puede buscar una aclaración a través de mechas ombré o balayage, que nos proporcionarán un acabado más natural y sin comprometer tanto la melena".

UNA MARILYN MODERNA

El look de Marilyn Monroe tiene todos los ingredientes necesarios para ser una tendencia atemporal, fácilmente adaptable a cualquier ocasión. "Su corte, a la altura de la mandíbula, centímetro arriba centímetro abajo en función del momento, es ideal para el otoño. Eso sí, yo lo reconvertiría en un curly bob para que fuera más actual, evitando la silueta a capas y optando por trabajar la melena de forma entera. Esto mantendría el movimiento, pero restaría peso a la zona superior. Definitivamente, la Marilyn Monroe del 2022 lo acompañaría de un flequillo también curly", opina Charo García.

A la hora de escoger el color, Mª José Llata recuerda que es importante seleccionar un rubio que nos favorezca y para eso, de nuevo, tu peluquero será tu gran aliado. "Nos tenemos que fijar en varios elementos a la hora de escoger: la tonalidad de la piel, para ver si hay matices fríos o cálidos, el color de nuestros ojos, nuestro color de base, la salud y la textura del cabello, etc. Solo de esta manera garantizaremos los mejores resultados. Para actualizar el color, yo añadiría algunos reflejos multitono, muy sutiles pero suficientes como para dar profundidad y movimiento al cabello. La técnica shadow roots, en la que la raíz se deja algo más oscura y se trabaja un degradado muy natural hasta las puntas, también me parece muy interesante para añadir más fuerza al look".