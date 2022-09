Clavijo (CC) ve al Gobierno central "sobrepasado" y con Sánchez "enclaustrado en Moncloa"

El secretario general acusa al presidente de tomar decisiones unilaterales "sin que las sepa el resto del Gobierno"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, afirma que el Gobierno central está "sobrepasado" tras pasar la pandemia y ahora enfrentarse a la crisis energética y la inflación y además con el presidente Pedro Sánchez "enclaustrado en Moncloa".

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del nuevo curso político, el senador por la comunidad autónoma señala que PSOE y Unidas Podemos conforman un gobierno "sui generis" con 22 ministerios "y sin nadie que dirija la orquesta".

Acusa a Sánchez de tomar decisiones "sin que las sepa el resto del Gobierno" que después "se ve obligado a decir lo que dice el presidente" y ahora además con una vicepresidenta --la ministra de Trabajo Yolanda Díaz-- "que también busca su espacio político y entonces lanza medidas que son desacreditadas" por otros miembros del Gobierno.

"Estamos en medio de una tormenta y no solo no sabemos adonde queremos ir sino que al frente de los mandos de una tormenta hay 22 personas, esa es la mejor receta para fracasar, sin las ideas claras, sin rumbo fijo, desmintiéndose unos a otros", indica.

Clavijo pone como ejemplo que se ha pasado de decir que no va a haber problemas de abastecimiento energético a 'fajarse' con Francia por el 'midcat', que la inflación no iba a subir tanto y ya supera el 10% o que no habría restricciones energéticas y después se fija el aire acondicionado en 27ºC. "Esto genera descrédito y desconfianza en la ciudadanía", ha comentado.

Sobre las relaciones con Marruecos critica el "giro" diplomático de Sánchez "sin consultar con nadie, como hace él las cosas, las decide él y punto", pronosticando que "algún día" se verá "lo que hay detrás" de esos acuerdos.

En su opinión "ha vendido al pueblo saharaui" y ha metido a Canarias "en un problema por las aguas internacionales" y con el Gobierno regional excluido de la comisión, y la inmigración irregular ha aumentado según los datos del Ministerio del Interior.

"Ha bajado con la Península, igual eso es lo que buscaba, resolver un problema con la Península a costa de Canarias", recordando casos en el pasado que han perjudicado a las islas como los acuerdos sobre tomate, conserveras o prospecciones.

Clavijo tiene la "impresión" de que "la prioridad para España no es Canarias sino resolver sus problemas en la Península" y en el caso concreto de las relaciones con Marruecos "todos" los miembros del pacto regional están en contra --ASG con matices--.

PSOE CANARIO: OBEDIENTES Y BASTANTE SUMISOS

"El único que está a favor es el PSOE y porque se lo ordenan desde Madrid y como son unos chicos bastante obedientes y bastante sumisos no van a protestar", detalla.

El líder nacionalista también es crítico con el reciente traspaso en las competencias de Costas porque el Gobierno central "se queda la parte del pastel" y deja en las islas el control de "las hamacas y las sombrillas" pues todos los proyectos estratégicos "van a depender del Estado pues tiene que haber un informe previo y vinculante de Costas".

Además denuncia que el Gobierno central va a asumir 25 millones de euros y "probablemente vaya a ser más" por lo que lamenta que el traspaso no "tenga toda la profundidad y delegación" que permite el nuevo Estatuto de Autonomía.

"Eso sería un revulsivo para gestionar nuestro litoral pues para una comunidad que somos un archipiélago, unido al turismo, sería muy positivo", concluye.