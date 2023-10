Clavijo lamenta las "estupideces" de Marlaska sobre los recursos para atender a los migrantes: "Vive otra realidad"

El presidente de Canarias advierte de que El Hierro "se está convirtiendo en Lampedusa" y carga contra la "desidia" del Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha tildado este lunes de "estupideces" las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que ha defendido que en las islas hay recursos suficientes para gestionar la llegada de migrantes irregulares.

"Ayer estaba en La Restinga --El Hierro-- con la llegada de dos cayucos y había 350 personas y un solo guardia civil, si esos son los recursos necesarios, como será cuando fallen los recursos", se ha preguntado en una entrevista concedida a 'Radio Nacional de España' y recogida por Europa Press.

Clavijo ha indicado que hace un mes se reunieron con el ministro para advertirle "de lo que iba a ocurrir" pero da la impresión que "vive otra realidad o en la mentira" dado que los medios de comunicación documentan como está la situación "y él lo niega". "No sé de qué puedes hablar con él", ha indicado.

El presidente ha apuntado que la incesante llegada de pateras y cayucos puede durar hasta diciembre si continúan las 'calmas' en el océano y entiende que "de facto", El Hierro ya se "está convirtiendo en Lampedusa".

Ha indicado que desde el Gobierno canario se trata de "aliviar la presión" para que la población herreña no sufra las consecuencias de "la desidia y el abandono" del Ejecutivo central pero no oculta, aunque el pueblo canario "es bueno y paciente" y siempre está dispuesto a acoger y ayudar, que "la chispa puede saltar".

Ha puntado que "hay mucha presión" en la isla, que ha recibido este mes una llegada súbita de migrantes que equivale al 20% de la población insular, cifrada en algo más de 8.000 personas.

En esa línea ha indicado que es "deleznable" contemplar como los migrantes están "durmiendo en el muelle" --en relación a lo que ocurre en el puerto de Los Cristianos-- por lo que ha invitado a Marlaska a ver bajar a niños de un cayuco y no estar "en el despacho".

El presidente canario ha indicado que "lo ideal y lo razonable" sería mejorar la coordinación con el Gobierno central a través de un 'mando único', como ocurrió en la primera 'crisis de los cayucos' de 2006, bajo el mandato de la ministra Teresa Fernández de la Vega, pero tras enviarle una carta al presidente Pedro Sánchez, suscrita por los presidentes de los siete cabildos, no ha habido respuesta "salvo las declaraciones de que todo está perfecto y de maravilla".

Ha apuntado que no saben si los campamentos de Las Raíces y Las Canteras, en Tenerife, "están colapsados o no", pero en cualquier caso, tras las primeras 72 horas, los migrantes "pueden deambular" por los calles por lo que "tiene que haber" derivaciones a la Península y Europa.

Clavijo ha criticado que las autoridades estatales "actúan sin coordirnarse" con las canarias, más allá de una comisión de técnicos que solo se ha reunido una vez. "Estamos descoordinados", ha señalado.

BELARRA "NO SE PONE AL TELÉFONO"

No obstante, ha apuntado que "el grave problema" son los menores no acompañados y la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, "no se pone al teléfono y no responde a sus responsabilidades".

"No está ni se le espera", ha indicado, subrayando que debe reunir a las comunidades autónomas y activar derivaciones dado que Canarias tiene bajo su tutela a más de 3.000. "Es imposible atender sus derechos", ha apuntado.

Clavijo ha criticado también que "Europa no tiene política migratoria común" lo que "perjudica y genera dificultades" para gestionar la atención migratoria dado que hay "respuestas distintas" de los estados miembros.

"Pero Canarias no tiene que pagar el pato de la desidia de España y otros países europeos, pedimos coordinación", ha destacado, pues los canarios están gestionando "en solitario" el repunte desde este pasado verano.