Clavijo pide a Sánchez que ejecute un "reparto obligatorio" a las CCAA de los menores extranjeros que llegan a Canarias

Presentará esta semana el decreto ley a los grupos del Parlamento canario para fijar los criterios de reparto a la Península

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido al Gobierno presidido por Pedro Sánchez que ejecute un "reparto obligatorio" a las comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias, mientras que ha evitado juzgar las palabras de su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el supuesto plan del Gobierno de llevar migrantes "de tapadillo" a la Península.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios después de reunirse en Madrid con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, anunciando que a lo largo de la semana reunirá a los portavoces de los grupos en el Parlamento de Canarias para presentarles un decreto ley que después será llevado al Congreso de los Diputados. Con la medida se buscará que el reparto de migrantes a otras comunidades las lleve a cabo el Estado "acorde a unos criterios" y no en base a la solidaridad de los distintos territorios.

"Ahora mismo Canarias, con 4.700 menores no acompañados, es imposible que pueda garantizar y asumir en solitario atender como se merecen esos niños y esas niñas. Es el Estado el que no puede mirar para otro lado y eludir su responsabilidad", ha explicado Clavijo, recordando que el actual sistema de reparto de menores extranjeros se base "únicamente en la solidaridad" del resto de comunidades.

Por ese mismo motivo, el Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo central que apoye su decreto ley para que "esa solidaridad sea obligatoria" y la distribución de migrantes se haga por criterios de PIB per cápita, de población o de superficie.

Clavijo también ha indicado que el Gobierno tiene la responsabilidad de "asumir su liderazgo" y coordinar el reparto de migrantes, porque, según su opinión, cuando los menores no acompañados llegan a una comunidad autónoma "no llegan a España, sino a Europa".

EVITA JUZGAR LAS PALABRAS DE AYUSO

Clavijo ha evitado juzgar "institucionalmente" unas declaraciones de Ayuso en las que aseguraba que Sánchez "utiliza a Canarias como puerta de entrada" a Europa de una "oleada" de migrantes enviándolos "por la noche" y "de tapadillo", después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le acusara de "tibieza" y "complicidad".

"Aquí no hay comunidades buenas, no hay comunidades malas. Aquí hay una situación de desesperación de niños y niñas, que parece que nos olvidamos que son niños y niñas que huyen de violaciones, de muerte, de hambre, de miseria, que vienen y que tienen derecho a tener un proyecto de vida", ha afirmado el presidente de Canarias, asegurando que no va a "juzgar las declaraciones de la señora Ayuso".

En este mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente canario, el 'popular' Manuel Domínguez, que también ha acudido a la reunión con la CEOE y ha quitado importancia a las palabras de Ayuso, sosteniendo que la Comunidad de Madrid ha dado "un paso al frente" al aceptar acoger a menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas de Canarias.

"Celebro que una comunidad autónoma como Madrid, como Galicia, como Aragón hayan dado un paso al frente para acoger a los menores no acompañados que llegan a Canarias y basado en la solidaridad", ha explicado el dirigente del PP, que también ha exigido a Sánchez que legisle para que el reparto de migrantes no se base "únicamente" en la voluntad de los territorios.

Para Domínguez no es necesario "ahondar más allá en la interpretación" de las afirmaciones de la presidenta madrileña, puesto que desconoce la intención de las mismas y porque dice que supone "echar más leña al fuego y continuar en esta España de la división, del enfrentamiento y de la bronca".

"SINTONÍA MAGNÍFICA" CON LA CEOE

En cuanto a la reunión que el presidente y el vicepresidente de Canarias han mantenido este martes con la CEOE, ambos han esbozado una "sintonía magnífica" con Garamendi, con quien han definido una "hoja de ruta" para aunar "sinergias" y que la economía de Canarias "crezca aún más de lo que está haciéndolo en estos momentos".

Con la previsión de que 2024 sea un año en el que "se avecinen curvas" y siendo conscientes de que Canarias aún no ha recuperado el nivel de turismo que tenía antes de la pandemia, Clavijo ha subrayado que "el empresario genera empleo, genera riqueza y aporta al Estado de bienestar a través de sus impuestos".

Por ello, ha valorado que si se quiere que "Canarias salga adelante", es "necesario no solo el diálogo con ellos, sino también con la parte social" para definir estrategias conjuntas de cara al desarrollo económico y que mejore la productividad, entre otros asuntos.

Domínguez, por su parte, ha puesto "sobre la mesa" algunos de los "elementos diferenciadores" y "ventajas competitivas" del archipiélago, como su régimen económico y fiscal. Además, ha subrayado la necesidad de que Canarias sea "un polo de atracción para la inversión extranjera", ya que a día de hoy solo representa el 0,3% de las cuentas públicas regionales.