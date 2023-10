Clavijo valora la "empatía" de Escrivá con la atención a migrantes y avisa de que no se puede dejar "sola" a Canarias

VALVERDE (EL HIERRO), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este jueves la "empatía" del ministro de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, al visitar la isla de El Hierro y tratar de mejorar la acogida a los migrantes dado que a Canarias no se la puede dejar "sola" ante la incesante llegada de embarcaciones.

En declaraciones a los periodistas tras una reunión con el ministro, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, y los tres alcaldes de la isla ha dicho que esta visita "es un gesto" que se demandaba desde Canarias, reconociendo también que Escrivá "era el único que se estaba preparando para lo que iba a ocurrir", dotando de medios y recursos la acogida.

Clavijo ha apelado a no ir "desnaturalizando" la acogida de migrantes ya que en las embarcaciones vienen muchas personas y niños "que arriesgan su vida en el mar y algunos no llegan".

Ha indicado que la reunión de este jueves es un ejemplo de la "forma de trabajar" para que se pueda garantizar una "acogida digna" con que no se "trastorne" el día a día en la isla, y ha vuelto a insistir en que "no tiene sentido" que dentro de Canarias se haya derivado a 574 menores desde El Hierro y entre todas las comunidades no se vaya a llegar ni a 400.

"La solidaridad se tiene que demostrar con hechos, el Estado poner recursos y las comunidades solidaridad", ha apuntado.

El presidente ha cargado contra la UE porque "son incapaces" de fijar una política migratoria común, lo que ayuda a "determinados discursos fascistas, xenófobos y racistas" que en el fondo "no tienen encaje", tal y como se ha demostrado en Italia donde "han empeorado la situación" pese a la llegada al Gobierno de Meloni.

"Es no es el camino, el camino es el diálogo y el entendimiento y presionar a la Unión Europea, que no puede mirar a otro lado, se tiene que implicar", ha indicado, al tiempo que ha exigido que se apruebe el pacto de asilo y migraciones antes de las elecciones europeas "porque si no hay que volver a empezar".

En esa línea ha dicho que los movimientos migratorios "van a seguir ocurriendo" porque el PIB de África es el 10% del europeo de tal manera que hay que "poner cauces reglamentarios" que "impidan" a las mafias traficar con las personas.

Clavijo ha apelado a "trabajar todos juntos" para lograr una "respuesta unánime y humanitaria" por lo que ha vuelto a exigir más "coordinación política" y que se mantenga la "predisposición, empatía y acompañamiento" de Escrivá. "Hay que ser justo cuando las cosas se hacen bien", ha indicado.

En su opinión, "este es el camino, no el del enfrentamiento, la crispación y el aprovechamiento político" --en referencia a la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a la isla de El Hierro--.