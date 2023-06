Clemente (Merlin) lamenta que en España no se fomente el ahorro privado y "todo el dinero vaya a pensiones"

Ensalza las políticas encaminadas a la libertad de establecimiento y de mercado

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Merlin Properties --socimi cotizada en el Ibex 35--, Ismael Clemente, ha criticado que en España se haya tratado "a palos" el fomento del ahorro privado en los último años, asegurando que "todo el dinero va para el sistema público de pensiones".

En unas jornadas inmobiliarias organizadas por 'El Economista', el directivo ha pedido al próximo Gobierno que surja a raíz de las elecciones del 23 de julio que llegue a un consenso político para evitar que se antepongan decisiones "de corte populista o de interés de corto plazo electoral".

"Desgraciadamente, España es bastante deficitaria en ahorro privado; es un país que no es rico, necesita atraer inversión internacional y últimamente se le ha dado el golpe de gracia con la eliminación de deducciones en el IRPF. La economía es una especie de bolita que está en un centro de un eje de abscisas y coordenadas, si vienen cuatro años de un señor con un color que tira para arriba y para la derecha, y luego vienen otros cuatro años del siguiente que tira para abajo y para la izquierda, al final la bolita no se mueve del centro".

Clemente ha puesto como ejemplo Portugal, donde cree que "todo el mundo mueve la bolita en una misma dirección independientemente del color político" y, ahora, viniendo de una situación peor que España, tiene un coste de financiación menor, incluso con una deuda mayor.

"El mercado interpreta hacia dónde quiere ir Portugal y entonces se intenta anticipar. Cuando el mercado no interpreta correctamente a dónde te quieres anticipar, hacia dónde quieres ir, no puede anticipar y lo que hace es sentarse a esperar a que aciertes o a que te estrelles, pero se queda indeciso y sin saber si tomar la decisión de invertir o no invertir en tu país", ha añadido.

CONTAGIO DESDE ESTADOS UNIDOS

Respecto al mercado de oficinas, Clemente ha anticipado que en los próximos 5 o 7 años se dará lo que ha denominado "rollo cuñado", similar al que sufrió el mercado de centros comerciales, sobre el que se vaticinaba que iba a desaparecer por el cambio de hábitos de los consumidores y, sin embargo, ha seguido creciendo, e incluso repuesto al completo de la crisis del coronavirus.

Las malas previsiones sobre las oficinas, según ha explicado, provienen de la situación que se está viviendo en Estados Unidos, donde, según ha dicho, en ciertos Estados se está aplicando un sistema económico "muy dirigista" que habría provocado una "desindustrialización" de regiones como California o Nueva York, en beneficio de otras como Carolina del Sur, Texas o Florida, donde cree que "han sabido enfocar mejor su política económica desde la base de una cierta libertad de establecimiento y libertad de mercado", a lo que se une también la seguridad o el despido de empleados en el sector tecnológico.

"Si tú empiezas a atraer delincuencias con políticas activas a tu ciudad, al final el centro de tu ciudad se convierte en una zona comanche. Si tienes dos horas de transporte y encima tienes que ir con un rifle, pues es normal que se teletrabaje. Tiene bastante poco incentivo ir a trabajar de forma presencial. Pero extrapolar todo esto a Europa es bastante arriesgado", ha señalado.

El consejero delegado de Colonial --otra socimi cotizada en el Ibex 35--, Pere Viñolas, también ha explicado que la "mala situación" del mercado de oficinas en Estados Unidos ha contaminado al sector en Europa, si bien ha recalcado que la situación "es muy distinta" y que en España la evolución "es mucho mejor".