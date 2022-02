La CNMC abre una consulta pública sobre el derecho de personas con discapacidad a acceder a medios audiovisuales

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta pública hasta el 14 de marzo para recabar información sobre el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los medios audiovisuales.

Así lo ha anunciado este martes la Comisión, que ha destacado que sus últimos datos reflejan "un claro avance en cuanto a la inclusión de las medidas de accesibilidad en los contenidos emitidos por los prestadores de servicios audiovisuales lineales en abierto".

No obstante, el organismo estatal ha explicado que, en los últimos años, el sector audiovisual ha experimentado una "gran transformación fruto de la evolución tecnológica" y ha añadido que la expansión y mejora del servicio de Internet de alta velocidad ha impulsado la prestación de canales de televisión de pago y de servicios de vídeo bajo demanda a través de Internet.

En este sentido, la CNMC ha indicado que en la actualidad las exigencias de accesibilidad "tan solo son aplicables a los canales del servicio lineal de televisión en abierto", es decir, los prestadores de servicios lineales que no se emiten en abierto (canales de pago) y de vídeo bajo demanda, no están sujetos a estas obligaciones, de manera que queda a voluntad de los operadores la inclusión o no de los servicios de accesibilidad.

Sin embargo, como ha recordado la Comisión, en el proyecto de Ley de la nueva Ley Audiovisual, actualmente en trámite parlamentario, estos agentes también van a estar sujetos a obligaciones de accesibilidad.

Por otro lado, ha agregado que además de los requisitos cuantitativos, el proyecto de Ley Audiovisual también se refiere al cumplimiento de requisitos de calidad, que deberán ser garantizados por los prestadores de servicios de forma progresiva, bajo el control de esta autoridad audiovisual.

Por todo ello, la CNMC considera "prioritario recabar información en este ámbito con el propósito de estar preparada para llevar a cabo la supervisión de las obligaciones que se plasmen en la nueva Ley Audiovisual".