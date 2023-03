La CNMC anticipa una investigación "muy a fondo" de la fusión de Orange y MásMóvil

La presidenta de la CNMC deja abierta todas las opciones sobre posibles 'remedies'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha anticipado una investigación "muy a fondo" de la operación de fusión entre Orange y MásMóvil, ante la complejidad del mercado de las telecomunicaciones.

En una comparecencia en el Congreso de los Diputados celebrada este jueves, Fernández ha remarcado que el organismo que preside ha reclamado para sí el análisis de la operación y que la Comisión Europa está en plazo de entregársela, pero ha reconocido que generalmente este tipo de operaciones suelen autorizarse en Bruselas.

"La tiene Bruselas porque cumple los umbrales comunitarios. Yo la he solicitado, está todavía en plazo para que la Comisión Europea me la reenvíe o no es cierto que la Comisión Europea siempre ha tenido como tradición que las fusiones de 'telecos' las analiza (...) ella porque quiere dar una visión homogénea. Veremos qué pasa", ha subrayado.

No obstante, independientemente de la decisión comunitaria, Fernández ha anticipado una "colaboración muy estrecha" entre la autoridad nacional y Bruselas.

Además, ha recordado que la CNMC ha analizado recientemente el mercado con la compra de Euskaltel por parte de MásMóvil y el papel de la entidad como reguladora de las telecomunicaciones. "Tenemos mucho que decir", ha concluido.

POSIBLES 'REMEDIES'

Fernández también ha analizado los posibles escenarios de posibles condiciones para aprobar la fusión y no ha descartado ninguno.

Así, ha reconocido por un lado la "altísima competencia" del sector y la erosión de márgenes de los operadores, así como el efecto positivo que podría tener la fusión a la hora de desarrollar infraestructuras como el 5G, uno de los argumentos defendidos por Orange y MásMóvil.

Sin embargo, por otro lado, ha remarcado que la fusión puede "cambiar completamente el panorama". Además ha subrayado la necesidad de analizar si la unión se traducirá en una reducción de competencia sin posibilidad de que haya competidores potenciales en alguno de los ámbitos de la misma.

En cuanto a las obligaciones de acceso a la red para operadores sin infraestructura, Fernández ha remarcado que este modelo a permitido desarrollarse a muchos operadores móviles.

Además, ha destacado que habrá que analizar cómo queda el mercado en cuotas de ingresos y usuarios para determinar la posición de los actores en el mismo. No obstante, ha abierto la puerta a la progresiva reducción de estas obligaciones.

"Cuando el mercado esta maduro las obligaciones de acceso, si hay suficiente competencia, tienen que ir poco a poco decayendo", ha remarcado.

La Comisión Europea tiene hasta el 3 de abril para pronunciarse en primera fase sobre la operación entre Orange y MásMóvil, siendo lo más probable que la investigación pase a producirse en profundidad.