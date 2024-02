La CNMC autoriza siete operaciones de concentración en enero, entre ellas la compra de Vodafone por Zegona

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó en enero siete operaciones de concentración, todas ellas en primera fase y sin compromisos al no presentar problemas para la competencia en los mercados afectados, entre las que se encuentra la compra por parte del fondo británico Zegona del negocio de Vodafone.

En concreto, Zegona adquirió el control exclusivo de Vodafone al considerar el organismo presidido por Cani Fernández que la concentración "no da lugar a solapamientos horizontales ni verticales, por lo que no introducirá cambios significativos en la estructura de mercado" y que no supone una amenaza para la competencia efectiva.

De su lado, Mémora se pudo hacer con el control exclusivo del Tanatorio de Palencia, ya que la concentración no supone una amenaza para la competencia efectiva, al considerar la CNMC "la ausencia de solapamientos o reducidas adiciones y la discreta presencia de la adquirente en el mercado verticalmente relacionado, se considera que no introducirá cambios significativos en la estructura de mercado".

De entre otras operaciones en el mes de enero, Nexcon se hizo con el control exclusivo del Grupo 1844, a través de la compra de activos y participaciones sociales del grupo y Competencia, que al respecto de la operación ha analizado los mercados de transporte regular y de transporte discrecional de viajeros en bus, señala que la concentración no supone una amenaza para la competencia efectiva.

Por otra parte, Ascendi adquiere el control exclusivo sobre EGI bajo la premisa de la CNMC de que la operación "no da lugar a solapamientos horizontales ni verticales en España".

En el mismo periodo, Rameder se pudo hacer con el control exclusivo de Enganches Aragón ya que la concentración "no da lugar a solapamientos, por lo que se considera que no introducirá cambios significativos en la estructura de mercado".

Asimismo, Inveramen (parte del grupo Agroalimen) se hizo con el control exclusivo de Delicium Petfood al no dar lugar, según la CNMC, a solapamientos horizontales, verticales ni de cartera, por lo que no introducirá cambios significativos en la estructura de mercado.

Por último, el fondo de inversión Abac adquirió el control exclusivo de la empresa canaria Zootecnia al no suponer esta concentración una amenaza para la competencia, ya que no que no provoca solapamientos.