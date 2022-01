La CNMC descarta distorsiones a la competencia entre Correos y su filial Express

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha apreciado distorsiones a la competencia en los contratos internos que Correos encarga a su filial de paquetería urgente Correos Express, al no haber identificado que los precios de esos contratos no sean los de mercado.

En concreto, el regulador ha analizado un contrato para la gestión de servicios aduaneros de importación suscrito entre Correos y Correos Express, en el ámbito de los acuerdos internacionales de la Unión Postal Universal, según informa en un comunicado.

Este análisis se lleva a cabo por solicitud de la propia compañía a la CNMC, tal y como marca la ley para las empresas públicas antes de la ejecución de un contrato interno, aunque en este caso Correos lo ha solicitado posteriormente.

Competencia señala que el contrato analizado tiene como finalidad principal atender, de manera temporal y por un plazo reducido e improrrogable, ciertas necesidades de la actividad de la matriz Correos.

Por su parte, el operador postal argumenta la existencia de una separación (contabilidad analítica y cuentas separadas) para las actividades que desarrolla como operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal en España.

La CNMC ya ha llevado a cabo con anterioridad otros tres análisis de contratos intragrupo en las empresas públicas Grupo Cesce, Grupo Hunosa y en el propio Grupo Correos.