La CNMC establece un protocolo para combatir las ocupaciones de los conductos y postes de Telefónica

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha establecido un protocolo con el objetivo de actuar contra las ocupaciones indebidas de los conductos y también de los postes de Telefónica.

Esta actuación del regulador, cuyas líneas maestras se han publicado este viernes, persigue terminar con las acciones de operadores que usan la infraestructura mayorista de Telefónica de manera ilegal y se benefician así de no pagarle por esta.

Los operadores que ocupan de manera irregular las infraestructuras físicas de Telefónica adquieren una ventaja competitiva con respecto al resto de operadores, ya que, por ejemplo, se ahorran los costes que genera el acceso a este servicio mayorista.

Con esta protocolo, la CNMC busca que se regularicen o desinstalen las ocupaciones irregulares que hay en la red y ha establecido dos líneas de actuación en las que da prioridad a la desinstalación

La primera línea se enfoca a operadores que están registrados en la oferta MARco --la oferta regulada de acceso a los conductos telefónicas-- o en el registro de operadores y les posibilita negociar con Telefónica su regularización previo pago de los costes devengados desde que comenzó la instalación regular.

En esta negociación, Telefónica también deberá ofrecer al operador soluciones alternativas entre las previstas en la oferta MARCo para permitir la regularización del mayor número de despliegues (como pasar a conductos tramos de tendidos en postes que estén ya sobrecargados o retirar cables de cobre en desuso de Telefónica para disminuir la carga).

En el caso de que no sean de un operador registrado, Telefónica deberá intentar identificar al operador, pero si no le fuera posible podrá solicitar la autorización de la CNMC para desinstalar los tendidos, que se entenderá otorgada si en el plazo de un mes la CNMC no se pronuncia al respecto o inicia un procedimiento para la supervisión de la situación.

Para adaptar el resto de normas a esta, la CNMC ha aprobado también la adaptación de algunos apartados y cláusulas de la oferta MARCo y de su contrato-tipo a estos procedimientos.