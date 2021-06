CNMC estima inversiones de 6.668 millones en planificación de la red de transporte eléctrica para 2021-2026

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La CNMC ha publicado el informe sobre la propuesta de planificación del gestor de la red de transporte de energía eléctrica (Red Eléctrica de España) para el periodo 2021-2026 y su estudio ambiental estratégico, con unas inversiones estimadas de 6.668 millones de euros.

La propuesta contempla la senda de transición energética definida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que presentará un cambio "sustancial" en 2026 con respecto a la situación actual, según ha informado el organismo presidido por Cani Fernández.

En concreto, el volumen de inversión estimado de la propuesta (2021-2026) es de 6.668 millones de euros. De estos, 5.629 millones se destinan al desarrollo de infraestructuras en los sistemas eléctricos nacionales, y tienen una límíte máximo de inversión con derecho a retribución que sufraga el sistema eléctrico.

Por otra parte, los 1.039 millones restantes se corresponden con las interconexiones internacionales de España-Francia por el Golfo de Vizcaya (730,9 millones), Marruecos (233,6 millones), Andorra (14,7 millones), así como la de Norte España-Portugal (59 millones).

Estas últimas inversiones no computan dentro de los límites de inversión máxima retribuible, de acuerdo con los últimos cambios normativos. Actualmente, todas las interconexiones internacionales durante el periodo 2021-2026, no sólo aquellas con países miembros del mercado interior, no estarían sujetas al límite de inversión máxima que garantice la estabilidad presupuestaria, y han de retribuirse a través de los peajes eléctricos.

Para el periodo 2021-2026, la inversión total anual, sujeta a limitación, alcanzaría casi los 938,6 millones al año. Por tanto, según la CNMC, la propuesta incluye un elevado nivel de inversiones que sobrepasaría en varios años el volumen máximo de inversión fijado.

En todo caso, si se considera el limite sectorial total para el periodo, teniendo en cuenta el escenario macroeconómico definido por la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024, sí se admitiría la inversión que se ha previsto en la propuesta, 5.629 millones de euros frente a los 5.691 millones de euros.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

En todo caso, la CNMC señala que, dada la incertidumbre económica derivada de la pandemia, la gran sensibilidad de la limitación retributiva frente a los cambios en las perspectivas macroeconómicas, y la elevada inversión en algunas actuaciones, debería establecerse una senda inversora sujeta al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Esta senda, según la CNMC, podría revisarse cuando se logre una mayor estabilidad económica.

Finalmente, el organismo valora positivamente la propuesta que aún tiene pendiente de incorporar las consideraciones surgidas en el trámite de audiencia por los agentes afectados, entre otros, las Comunidades Autónomas, y de la evaluación ambiental estratégica.

Por ello, la CNMC considera oportuno valorar de nuevo su contenido, una vez que se disponga de la información consolidada, y antes de que se envíe definitivamente al Congreso de los Diputados.