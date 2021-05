La CNMV advierte sobre 13 empresas no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre trece entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

El supervisor ha avisado sobre mxtrader.us, acumenfinanceltd.com, kapitaleu.com/es/, amegafx.com/es/, Tqra Holding SRL (teqra.com), AM Globe Services LTD (ambroker.com/es/), Cryptomargen LLC (forexbankla.com), Analystq (analystq.com), Orion Es Group (orionesgrouo.com), Gloffx (gloffix.com), el canal de Telegram Goldentrade (t.me/goldentradesignal2021 y t.me/tradetowimtip), Malarakey Consulting LtD (investboost.co/es/) y Blue Mountain Market SIA (neofinder.com).

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.