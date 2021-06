La CNMV advierte sobre 16 de 'chiringuitos financieros' de Reino Unido, Luxemburgo, Italia y Austria

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido 16 advertencias sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en países como Reino Unido, Luxemburgo, Italia y Austria.

La FCA de Reino Unido ha avisado sobre 'chiringuitos financieros' como Investment Compare (investmentcompare.com), Bondary (bondary-co.uk) y Propifi Capital Limited (propifi.investments). Además, ha alertado de las webs compare-best-isa.com y search-uk-investments.co.uk.

La CSSF de Luxemburgo ha advertido sobre una entidad clon: Bitflyer (bitflyerex.net), que no tiene ninguna relación con la debidamente registrada Bitflyer Europa S.A.

La Consob de Italia también ha avisado de cinco entidades no autorizadas: Finlay (webtrader.finlay.live), AtlasFX (atlasfx.co), S.P. INC (client.bbgroupfx.site), Digital Exchange Limited (dgxlimited.io) y Think Market 247 LTD (thinkmarket247.net).

De su lado, la FMA de Austria ha informado de que no están autorizadas a prestar servicios de inversión las siguientes entidades: Blumanstock Limited (blumanstock.com), Core Pay Solution LTD (sealimited.io), CF Broker SARL (cfbroker.io), Elcurrency Global Limited (elcurrency.com), FXTime (fxtime.io).

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de IOSCO, a través del enlace 'Investor Alerts'.