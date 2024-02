La CNMV advierte sobre 17 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 17 entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios.

En concreto, el organismo ha alertado Top Tier Capital (toptiercapital.org); Bitbinx (bitbinx.com); CryptoMaxiTrade (cryptomaxitrade.com); Innovativefx Trade (innovativefxtrade.com); Swiss Investments Funds (SIF) (globgraph.com/es); Breadinx (maxbreadinx.com); Universal Trade (universaltrade.io); Crytomerge (crytomerge.com); Active Financial (activefinancial.trade); Noventus (noventus-partners.io); Livingtradefx (livingtradefx.com); Broker Bank Capitals (bbcapitals.com); Axia Trade (axiainvestments.com); Dynasty of Cryptos (dynastyofcryptos.com); Micron Group (microngroup.pro); Up Markets (up-markets.com); Círculo de Inversión (circulodeinversion.com).

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

Además, recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.

El organismo ha habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.