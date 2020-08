La CNMV advierte sobre 27 'chiringuitos financieros' radicados en Reino Unido e Italia

Advierte de clones de Morgan Stanley y Quadriga

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido 27 advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y clones que están radicados en Reino Unido e Italia, según informó este miércoles.

Del total, más de una veintena de estas entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad se encuentra en Reino Unido.

La FCA británica ha avisado sobre el 'clon' Morgan Stanley Investment Management, que opera en 'ms-investmentmanagement.com' y que no debe confundirse con la entidad debidamente registrada Morgan Stanley Investment Management Limited.

Asimismo, ha advertido del 'clon' de Quadriga Asset Managers ('quadrigaassetmanagers.com'), que no tiene relación con la entidad española debidamente registrada Quadriga Asset Managers SGIIC SA.

Entre los 'chiringuitos financieros' reportados por el regulador británico figuran Investor Supermarket, National Bond Advice, Best Bonds Now, Best Rate Bonds y Bonds Today.

Por su parte, la Consob de Italia ha alertado sobre Ganancias deportivas, Mindcapital Oü y Vivaexchange Oü, entre otros, y ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a paginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de Iosco, a través del enlace 'Investor Alerts'.