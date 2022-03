La CNMV advierte de 28 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Luxemburgo e Italia

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 23 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad en Reino Unido, Luxemburgo e Italia, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la CSSF de Luxemburgo ha avisado del clon Halisol y ha señalado que hay personas que, a través de un email con formato 'nombre.apellidos@groupehalisol-france.com' y 'contacto@groupehalisol-france.com, están tratando de suplantar fraudulentamente la entidad debidamente registrada en Luxemburgo de Halisol Groupe.

Además, también ha advertido de la web demo-efg-private.com/login que envía correos siguiendo el formato 'inicialdelnombre.apellido@efg-private.com y que no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada en Luxemburgo y de denominación EFG Bank (Luxemburgo). Por último, ha avisado de la entidad Neo Switzerland (espace-pros.com).

Por su parte, la Consob italiana ha alertado sobre Alphatradeplus (alphatradeplus.com); Cryptoifx (cryptoifx.com); Cornerfxtrade24 (cornerfxtrade24.co); Eudaimon Consultind (tradingtech.io); FT Global Financial (empirefxm.com); Global X Trade (globalx-trade.com); Lakeshore Services (mtp.expert); 365investimenti (365investimenti.com); WBI Invest (wbiinvestltd.io); y Mbinvest (mbinv.eu).

Por su parte, la FCA de Reino Unido ha avisado sobre Income Bonds UK (incomebonds.uk) Capitalonlinefx (capitalonlinefx.com); Capshaw Capital Associates (capshawcapitalassoc.com); Millard Moore; Nexusfx Market (nexusfxmarket.com) Gemstone FX (gemstonefx.com); Profitedfxfnc (profitedfxfnc.com); Damion Capital; Financial Services Monitoring Authority (fsma.org.uk); Precision Financial Services (precisionfinancservices.com); Crypto Allys (cryptoallys.com); Stallion FX Trade (stallionfxtrade.com); fxbitbull.com; My Forex Trade (myforex-trade.com); y Concord And Associates (concordandassociatesllc.com).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como avisos sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de alertas, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de Iosco a través del enlace Investor Alerts.