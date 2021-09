La CNMV advierte de 30 'chiringuitos financieros'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de una treintena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en Luxemburgo, Grecia, Irlanda, Portugal, Reino Unido e Italia.

La CSSF de Luxemburgo ha alertado de DB Omega, Demergon Fund y Ifeeuam.com, esta última por ser un clon que no tiene ninguna vinculación con LFE European Asset Management, en tanto que la HCMC de Grecia ha avisado de Horizoninvest, Bridgefund y de varias personas que se ofrecen a ayudar a recuperar fondos perdidos.

De Irlanda, los "chiringuitos financieros" son Galtymore Partners Capital, druidicav.com y Private Investment Indemnity Company, esta última por ser un clon.

El supervisor británico ha advertido a su vez de Fixed Rate Finder, Savings Rates Market, Compare Fixed Rates, Fixed Rates Hub, Best Fixed Rates y Compare Isa Market.

La Consob italiana es la que más advertencias ha emitido, al alertar de Dzikanta Limited, Felicity Group LTD, GS4trade Invest Limited, Capitrades, Fundiza LTD, Plus CFD LTD, Medica Trade, Nata Trade Limited, EU Investment Limited, Devtech Holding, Lithe Group LTD, Reinaissance Invest LTD, Tremisa LTD, Kiplar LTD e Investus FG. Portugal ha señalado a BBVA Midas, un clon.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.