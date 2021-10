La CNMV advierte sobre 42 'chiringuitos financieros' en el extranjero

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido 42 advertencias sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en países como Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Austria.

La FCA de Reino Unido ha avisado sobre Trader Investments (trader.investments/spacex48847924); UK Fixed Bonds (ukfixedbonds.com); Compare Fixed Rates (comparefixedrates.co.uk), y las páginas webs Income-Bonds.co y londoninvestmentmarket.com.

De su lado, la FSMA de Bélgica ha informado sobre prestamistas no autorizados que ofrecen "falsos créditos a consumidores" como Union Credit (union-credit-service.com); snelle-lening group.com; Snelle Geldlening (snellegeldlening.com); Service Financial Euro (service-financial-euro.com); Mutuel Krediet (mutuelkrediet.com); Molio-Krediet (molio-krediet.com); Mutuo Financin (mf-groep.be); Lening Persoonlijke (leningpersoonlijke.com); Lening Euro Beleggingsfond (lening-euro-beleggingsfond.site123.me); Leningdienst (leningdienst.com).

También ha advertido sobre Legal Finance Global (legalfinanceglobal.com); Krediet Service (krediet-service.com); Krediet Investeringsbank (krediet-investeringsbank.com); Krediet Diensten (kredietdiensten.com); International Service Credit (international-service-credit.com); Ideale Financiele (ideale-financiele.com); Henver Finance (henverfinance.com); Global Kredit (global-kredit.com); Gerdo Leningen (gerdo-leningen.com); Financiele Vereniging (financiele-vereniging.com).

Asimismo, ha alertado sobre Finances Pour Tous (finances-pourtous.com); Fia Serv (fia-services.com); Emie-Kredit-Finance (emie-kredit-finance.com); Credo Credit (credo-credit.com); Bank Krediet Online (bankkredietonline.com); Atlantix Krediet (atlantix-krediet.com) y Atlantix - Krediet (atlantixkrediet.com).

La AFM de Países Bajos ha advertido sobre Royal Noble Group (royalnoblegroup.com), mientras que la CSSF de Luxemburgo ha advertido de que Union Investment Luxembourg (unioncorp.co.uk) es un clon y no tienen vinculación ninguna con Union Investment Luxembourg S.A.

La FMA de Austria ha alertado sobre AG Partners (agpartners-group.com); CCD Express Bank LTD (ccdexpressltd.com); The "YEM" Cryptocurrency / Blacksea Blockchain (yem.ge); Ti-Gi (ti-gi.com); IGC Markets/Maxxmedia LLC (igcmarkets.com); Funds Trust, INC (fundstrust.com); Thebitcoinup.net; e Infinitycapitalg LTD.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.