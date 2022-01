La CNMV advierte sobre 54 "chiringuitos financieros" en Reino Unido, Bélgica, Italia e Irlanda

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 54 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad en Reino Unido, Bélgica, Italia e Irlanda, según ha informado en un comunicado.

En concreto, ha recogido las advertencias de la FCA de Reino Unido sobre Mundo Forex Trading (mundofxt.com), Mega FX Trade Capital (megafxtradecapital.com); Stockfx Profit (stockfxprofit.com); Nova FX Options (novafxoptions.com); Crypto Infuse (cryptoinfuse.net); Crypto Ventaja (cryptoventaja.com); Fast Trading and Crypto Mining (fasttradecryptomining.com).

También ha advertido sobre Crypto Profit Mil Trading Services (cryptoprofitmil.online); Crypto Thrust (cryptothrust.net); Green Bond Rates (greenbondrates.com); Darikcoin (darikcoin.info) y Mining Hub (mining-hub.ltd).

Por su parte, la Consob italiana ha advertido sobre Crypto Solution (cryptopro24.com); Agrico Holdings (investagrico.com); Wirexinvest Invest (wirexinvest24.com); Strat (finexoinv.io); y Invest Area (investarea.com).

Por su parte, la CBI de Irlanda que Diamond Futurity Fund / DFF (Irlanda) (diamond-futurityfund.com) es un clon y no tiene ninguna vinculación con otra entidad debidamente registrada en Irlanda, Diamond Futurity Fund.

Por último, la FSMA de Bélgica ha alertado sobre 36 entidades que no tienen autorización para operar: Allright Company (allright-company.com); BDPM (bdpm-group-bank.com); Best Lening (best-lening.com); BPI Krediet (bpikrediet.com); Carrefourdupret (carrefourdupret.com); Cefipro (cefipro-kredietfinanciering.com); Credit Conso Cash (credit-conso-cash.com); Eight88 Griffins (888griffins.com); Euno-krediet (euno-kredit.com); Fiata-geld (fiata-geld.com); Financial Credit Union (financial-credit-union.be); Financiele Hulp (financielehulp.com).

También ha advertido sobre Financiële Oplossing (financiele-oplossing.com); Financiering services (financieringservices.com); Finev Financial (finev-financial.com); G-lenen (g-lenen.nl); Geld Finanz (geld-finanz.com); Global Services Agency & Financiën (global-financien.com); Halderen Lening (halderen-lening.com); Hosmyainvest (hosmyainvest.com); Illimity service krediet (illimity-servicekrediet.com); Joy Service (joy-service.com); Kovack Finance (kovack-finance.com); Magda Ruppe (magdaruppe.com); Maxi-financiën (maxi-financien.com); Mijn snelle tegoed (mijn-snelle-tegoed.com).

Asmismo, el supervisor belga ha advertido sobre Oplosing Finance (oplosing-finance.com); Privat-kreditering (privatkreditering.com); Snel Krediet (snel-krediet.com); Snel Krediet Financien (snelkrediet-financien.com); Snel Kredieten (snel-kredieten.com); Snelle Geld Lening (snelservicekrediet.com); Spainco Commercialbank (spaincocommercialbank.com); Ultima Diensten (ultima-diensten.com); Vandaag Geldlening (vandaag-geldlening.com) y Vitalfinanzen (vital-finanzen.com).

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.