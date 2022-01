La CNMV advierte sobre 62 'chiringuitos financieros'

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 62 entidades radicadas en Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Francia e Irlanda que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, la CSSF de Luxemburgo ha avisado del clon KPX Internacional Holdings y de Fraud Protection Assosiation, en tanto que la AMF francesa lo ha hecho de Flaconseil.com y de las webs 22-trading.com, eu-trade4u.com, fr.fundiza.com, goldengates.global/fr, intraders.com/fr, litegap.com/fr, mybitchain.com, bitengecko.com, ftseifc.com/fren, igmholdings.com, nitrocapitals.com, orangefx247.com, standpointfinance.com/#home, agkapital.com, cryptofundfx.com y currenxro.com/fr.

Irlanda, por su parte, ha avisado de los clones Indus Loans, Oneshare PLC y Platform Capital Ucits Icav. Reino Unido e Italia son los países que más advertencias han publicado, con 34 y 21 entidades, respectivamente.

De esta forma, la FCA británica ha señalado a Cryptoexpertminer, Trade24, Wintrust Crypto Investment, Bitbuyscoin, Forage Cryptfx Trade, 360investlive, Bullish Fx Markets, Aarambh India FX, Arzik Financial, Coin Lab LTD, Protradefxt, Pf Markets, Trademoefx, Trading Market, Coin Pump FX, Accesscapitalfx, Coinxglobal, Fxtdpro, Digitalinvetiocoin, Cryptofxinvest1, International Chamber Broker, GL Prime Trade FX, Icmarkets, Expertrading, Great Barrier Reef, Cryptoleashedfx, Gain Crypto, Cryptofxvalley, International Capital Markets, Seven Star FX, Starleeft, Tokenvault, Zoom Global FX y British Investment Bonds.

La Consob italiana, por su parte, ha alertado sobre Gate Technology Corp, Elitecrypto Trade, Maxbit LLC, Primexbt Trading Services LLC, Po Trade LTD, Amarkets LTD, Finmax, Simplefx LTD, Vantage Global Limited, Ultimate-mining.com, Bitcoin Era Absystem, Bitcoin-Evolutionpro, Bitcoin Up, Binarium Limited, Vigo and Co LLC, Lithe Group LTD, FX Publications INC, S.E. Trend LTD, Axis Solutions LTD, WBI Invest y Global Investous.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.