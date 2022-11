La CNMV advierte de 69 'chiringuitos financieros'

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 69 entidades radicadas en Reino Unido, Portugal, Austria, Luxemburgo y Alemania que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

La FCA británica ha alertado de Crypto Renewed, Crypto Live Capital, Cryptocrestinvestmen247,CKB Traders Investment, Universalspotbank, Excryptotradefx, Axodustradfx.com, Zeon Network, Cryptocurrencyfxmining, Activfxtrade, Orion Global Investment, Ultra Daily Fx Ltd, Straton Hills, Fxgianttrades, Cryptofxflow Ltd, Bwcinvest, Stafin Bank, Luton Fx Trade, Index Fx, FTX - Traders, EU Fx Bank, Mondial Investments Limited, Fpmarketstrade, Fx Unlimited Trade, Fx Investment Miner, Diamond Investment, Fxcfdtraders y Cryptoforextradong50.

A estas se suman Real Wealth Investment, Zenithinvestmentpty.com, Vadwell Trade Fx, Highstartinvest.com, Cryptoinvestmentcapital.com, Vine-Investments.com, Great Western Bank, Exodusorbitalinvest.ltd, Forex Crypto Payout, Crypto Global Trades, Blue Ray Investment Group, Ex Investment, Exchangeincome.net, Glovefx Trade, Cooperhouse Capital and Fun Managmeent, Cryptocoindeskfx, Capital Trust Investments, Greensky Advisors Ltd, Beanstox Unified Investment, Asset Global Investments, Fxmarketspace Ltd, Fx Cryp Land, Bravofxtrade, Legacy Fx Brokers, Zenith Capital Assets, Us Stock Market Investments y Stock-investments.com.

La CMVM de Portugal ha señalado a Northprofit, y la FMA de Austria, a Uxibi Echange Technoogy Ltd, Capital Invest Partners Uk Ltd, Castan Holdings, Foxnewstrade, Cowallex, Krediosch, Bstrade, Evaset Capital, Pnl Advanced y Syos Space.

Por otra parte, la CSSF luxemburguesa ha alertado del clon Tiger Trade y la Bafin alemana, de Euro Finance Group y Swiss Group Finance Corporation.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.