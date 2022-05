La CNMV advierte de casi 30 'chiringuitos financieros' de Reino Unido, Luxemburgo e Italia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 29 entidades radicadas en Reino Unido, Luxemburgo e Italia que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

La FCA británica ha avisado de PRB Capita+A3:A26Lstd, Metagold Capital, Kurdistanforex Ltd, Cryptoprimetrading, Expertbinarytrade, Varietyfx, Daimon Capital Partners, Pointe-Benowitz Llc, Crytominers' Bank, Crypto Coins Traders, Highsmith & Miller Advisors Llc, Crypto Maker Invest, Crypto Broker, Cryptofxfastminers.online, Metafxtraders, Cryptomatrix362, Mininggbtcfxtraders.online y Online Trader.

La CSSF de Luxemburgo ha advertido del clon Gestron Asset Management, en tanto que la Consob italiana lo ha hecho de Infinity4x, Vigo and Co Llc, Globecfds, Mbinvest, Gladiolu Stox Markets Ltd, Groupolo Ltd, Globalinvestous, Ingenue Consulting Llc, Bodacious Consulting Llc y Tradebaionics.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.