La CNMV advierte sobre casi cuarenta sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre 36 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

El supervisor ha avisado sobre Tremisa Ltd, Alfa Assets Group Limited, Alltrades, Axis Capital Group, Coinprofit24hrs Limited, Dax Kapital, Experia Markets Ltd, SLN Developtment Ltd, VT Group Ltd, Financial Trading Advsors Corporation, Fundiza Ltd, FX24 Ltd, Gensminers Company, Globe Pro Limited, Goeverups, Helogen Limited, Ideal FX Exchange, Momentum Investment Group Ent Ltd y LG Forex Platform.

De igual manera, ha advertido sobre Mega Trade Station Group, Metroxtrade Company Limited, Mirollex Llc, Phemex Limited, Quotex Ltd, Widdershins Group Ltd, Trademetar Company Ltd, Interactive Solution ltd, Studio Zanetti y Zero Markets Llc.

La CNMV también ha alertado de que no están autorizados a prestar servicios de inversión las webs ae-capital.com.mx, aroxtradeasset.com, hqtrade.io, kriptofuture.com, primecap.io, calacp.com y stockdale-street.com.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.