La CNMV advierte sobre un 'clon' de Julius Baer y otros 30 'chiringuitos financieros' internacionales

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha trasladado este miércoles las advertencias de varios reguladores europeos sobre más de una treintena de entidades no registradas que operan en Luxemburgo, Italia y el Reino Unido.

El supervisor de Luxemburgo ha informado del 'clon' Julius Baer Group y Banque Julius Baer & CIE SA, que no tiene vinculación con la entidad debidamente registrada Bank Julius Baer Europe SA.

La mayoría de las advertencias de 'chiringuitos' provienen de la FCA de Reino Unido que ha advertido de MDX 500, B Trade, Fenix Funds o Retro LTD, Bitcoin revolution, Invest 4 now, Search UK bonds.com y UK Bond Rates, entre otros.

El supervisor británico también ha advertido de varios 'clones' como PM Loans, que no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada The Money Hive Limited; My Community Bank UK, sin vinculación con la entidad Brent Shrine Credit Union Limited (operando como My Community Bank), o Maven Investor, sin relación con Maven Capital Partners UK LLP, entre otros.

Por su parte, la Consob de Italia ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde el país a páginas webs que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como 'investoomatic.com', 'solutionmarkets.com', 'adv-investment.com' y 'www2.adv-investment.com'.

El organismo presidido por Rodrigo Buenaventura ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.