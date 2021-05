La CNMV advierte sobre una decena de entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre una decena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, ha advertido sobre B4U Group of Companies y Karsan Broker SL, que opera en bb4uglobal.com, sobre Bureau Limited (bureaulimited.ltd), Widdershins Group Ltd (cfbroker.io/es/), Cheonan International Ltd (cheonan.uk/en/index.html), Eleven Trading (eleven-trading.com) y Harmonte Group Llc (finexics.com).

El supervisor de los mercados también ha avisado sobre Slinqo Group Ltd, Keyfunders (keyfunders.io), Rcrinv8990.com y la persona vinculada Robert Santamaría Ramio y Skyline Limited (skylineprofits.co.uk).

La CNMV recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y llama a los inversores a denunciar cuando se encuentren ante una oferta sospechosa.