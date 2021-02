La CNMV advierte sobre una docena de entidades sin autorización para prestar servicios de inversión

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre una docena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, el supervisor de los mercados ha alertado sobre las sociedades Pospix (pospix.com), Mister Trader (imrtrader.com), Iamexchange Ou (imcoinproject.com/es), Teredo Group Ltd (kryptohaus.com), Deal Trade Inc Ltd (dealtrade.io), Cryptoseñales (cryptosenales.com), Seabreeze Partners (profitassist.io) y SptMedia Llc (sptoro.com).

Asimismo, ha advertido sobre las páginas no autorizadas koloonia.com, koolcoin.io, autocripto.com y leoninv.com.

La CNMV recuerda a los inversores que sus advertencias sobre entidades que no figuran inscritas en el correspondiente registro del organismo pueden ser consultadas en su página web.

Al mismo tiempo, hace un llamamiento para denunciar las ofertas sospechosas a través del canal de comunicación de infracciones o a través del formulario de consultas.