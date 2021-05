La CNMV advierte sobre ocho empresas no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre ocho entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

El supervisor ha avisado sobre Bestproducts LTD (www.finbinance.com), Green Trade Capital LTD (www.greentradecapital.com), Revena Capital Trading Company SL (https://revenacapital.com), Universal Real Properties 2021 SRL (www.bullrun.io), Swissfuturefx (https://swissfuture-fx.com/), Biteq, Biteq Conum JSC (www.biteq.net), Biteq Conum LTD (https://biteq.world/), Uniteex (https://uniteex.co/) y Wabbit Group LTD Trading Network (https://tradingnetwork.co/).

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.