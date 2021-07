La CNMV advierte sobre siete empresas no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre seis entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y otra que lo hace, además, tratando de suplantar la identidad de una sociedad que sí está autorizada.

El supervisor ha advertido sobre las entidades no autorizadas millenniumcryptoworld.com, Platinex Lithe Group Ltd (platnex.co), signals4ife.com, Colespite Partners Ltd (splittrades.com/es/), Flying Hummingbird (fyingpro.online y fhbinvest.com) y Qubitlife (qubit.life).

Asimismo, ha alertado de que la sociedad Widdershins Group Ltd, que opera en la web octofinance.io, es un clon y no guarda relación con Octo Finances SA, debidamente registrada en España como empresa de servicios de inversión del Espacio Económico Europeo en libre prestación con el número 587.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.