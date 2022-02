La CNMV advierte sobre nueve entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre casi una decena de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, ha alertado sobre las sociedades no autorizadas intraders.com, profitmarketscfd.com, Mbitrading Ltd (mbitrading.com), Cointrade.cc (Cointrade), International Markets Management Ltd (igctrades.com) y Topcapital24 (topcapital24.com).

Asimismo, el supervisor de los mercados ha advertido sobre tres entidades clon: Bitcoin Code, que no guarda relación con Gestione de Finanzas EAF SL; Conseils-ate-europe, que utiliza las direcciones de correo elecrónico apellido.nombre@conseils-ate-europe.com y no guarda relación con All Trading Europe Assets & Markets Sociedad de Valores SA, y Conseil-ate-europe (conseil-ate-europe.com), que tampoco guarda relación con All Trading Europe Assets & Markets Sociedad de Valores SA.

La CNMV recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y llama a los inversores a denunciar cuando se encuentren ante una oferta sospechosa.