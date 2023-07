La CNMV advierte de entidades no registradas que operan en Luxemburgo, Reino Unido y Francia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de entidades que operan en Luxemburgo, Reino Unido y Francia sin estar registradas, según informó el supervisor del mercado.

Se trata de las luxemburguesas Bit Lidex 360 y Snuff Kredit, y las británicas Digital Gold Investment, Our USA Loan Payday Loans, Daily FXmining, GeminiFX, Caravelle Investments, GlobalFX Miner, Zugriff Investment Bank y Eutradergo.

Asimismo, han figurado en la lista las francesas Action Sure, Algo Robot, Eu Vtmarkets, FXwinning, Mainet France, Morgan Finance, RXK Capital, We Are Turbo, Xmarket Finance, Xmonet Trading, Auto FXBroker, Polar BTC y Financiere Calixa.

La CNMV advierte de estas entidades no registradas tras haber recibido las correspondientes advertencias de los supervisores internacionales de estos países; además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.