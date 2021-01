La CNMV advierte sobre más de una treintena de 'chiringuitos financieros' y clones en el extranjero

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido más de una treintena de advertencias sobre entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en el extranjero.

El supervisor británico FCA ha avisado a la CNMV de varios clones como Charter Saving Bank, Bonor Capital, Today Loans UK, British Telecom Bond o RFX Capital. Ninguno de ellos guarda vinculación con las entidades debidamente registradas con nombres similares.

También ha añadido a su lista una serie de 'chiringuitos financieros', como Claim Circle, Lead Investment Leads LTD --operando como Investment Comparison Group--, Vera Loans o Everycmarkets.

Por su parte, la FSMA de Bélgica ha advertido sobre siete firmas: Atlantix Services, Blessing Services, Finev Finance, FNL Groep, Global Bank Investment, Hontabal Invest y Private Finance Group.

El Consob de Italia ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo desde el país a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, como energy.markets.cc, fxcitizen.com o axedo.co.

La CCSF de Luxemburgo ha avisado sobre dos clones: Mir Capital, que no guarda ninguna relación con Mir Capital S.C.A., y Personal Financial Solutions, que tampoco está vinculada con Personal Financia Solutions Ltd.

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de Iosco, a través del enlace 'Investor Alerts'.