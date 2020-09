La CNMV advierte sobre más de veinte 'chiringuitos financieros' y clones en Reino Unido y Luxemburgo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido más de una veintena de advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y clones que están radicados en Reino Unido y Luxemburgo.

La FCA británica ha avisado sobre los clones Vandebeek Wealth Management (vandebeekwm.co.uk), Guarantor Loans, Valleys Finance Limited, Tyne Finance (tynefinance.co.uk), Thierry Rochelle Private Equity (rochelleprivateequity.com), Saga Services Limited, Prime Capital Invest (primecapitalinvest.com), Meespierson (meespierson.co.uk), London Global (london-global.com y londonglobalgroup.co.uk) y FX Profit Broker (fxpb.us).

También ha advertido sobre las entidades clon FXGrow Capital (fxgrowcapital.com), Evolution Markets Ltd (evolutionmarketsltd.com), Elkwood Financial Services (elkwoodfinancial.com), Credit And Loan Management Limited, Cramer Wealth Management (cramerwealthmanagement.co.uk) y CCA Courtage (ccacourtage.co.uk).

Igualmente, el supervisor de Reino Unido ha alertado sobre los 'chiringuitos financieros' bondexpert.co.uk, Parker Prime (parker-prime.com), 4EX7 (4ex7.com), Traderschain (traderschain.com), regulatedfixedratebonds.co.uk y Lepus Marketing Limited (theppiteam.com).

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha advertido sobre dos entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión: Immo Magtib (immomagtib.com) y Thierry Rochelle Private Equity (rochelleprivateequity.com).

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de Iosco, a través del enlace 'Investor Alerts'.