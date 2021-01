La CNMV advierte sobre más de veinte entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido sobre más de una veintena de entidades no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.

En concreto, ha señalado que no están autorizadas las sociedades Global Options Ltd (1primeoptions.cm), 10-Investing (10-investing.com/es), Bitcoin Prime (bitcoinprime.net/es/), Bitcoin Sunrise (bitcoinsunrise.com/es/), Bitcoin Up (bitcoinup.io/es/), Clear Save (clearsave.io), Clmarkets Ltd (clmforex.com/es/) y Coinpayhub Ltd (coinpayhub.ltd).

Igualmente, ha advertido sobre las entidades Conventus Grup (conventusgroup.com(es/), Crypto Superstar (cryptosuperstar.de/es), Crypto World Investments (crypto-worldinvestments.com), fxcryptomarket.live, fxtime.io, Horizon Invest (horizoninvest.cc), Mutual Fund Inestment (investmfi.com), Lux Investment (luxinvestment.com), Trade Ltd (luxeeforex.com), Nextpro System (nextprosystem.com) y Koi Global Llc (orotrader.com).

Otras sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión sobre las que ha advertido la CNMV son Pool Up (poolup.io), Samxtrade Associates Pty Ltd (samxtrade.com) y Spark Global Limites (spanish.sglfd.com).

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web, que ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitarlos.