La CNMV advierte de once entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre once entidades no registradas y que no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a supervisión.

El supervisor ha incluido a 'ampglobalfx.com', Analytic FX PRO (analyticfxpro.org/), Cardinal FX Trade (cardinalfx.trade/), Fxactiv (fxactiv.io/es), FX Winning Limited (fxwinning.net/) y Go Streams o FS International Limited (gostreams.io/es/) en la lista de 'chiringuitos financieros'.

El vídeo del día ‘Y llovieron pájaros’, ‘The owners’ y ‘Women’ llegan a los cines

Asimismo, el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura ha señalado a 'luxoramt.com', 'acquantum.eu/', 'luxoramt-acquantum.com/', Mycoinology (mycoinology.com/), Stonux Capital LTD (stonux-capital.com), Swiftfxbitrade LTD (swiftfxbitrade.com/) y Utis INT Limited (urustrade.com/) como entidades no sujetas a su supervisión.

Las advertencias de la CNMV sobre chiringuitos financieros pueden ser consultadas en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015).