La CNMV alerta de 18 sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este lunes sobre 18 sociedades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad.

En concreto, ha emitido advertencias sobre Investigram Ltd (investigram.com), Paco World system Ltd (24xforex.com), Apex Trading Investment Platform (apextradings.com), Tremisa Ltd (askemarket.com), Assetgroup (assetgroup.io), Astra Horizon (astrahorizon.com), Dit Markets Ltd (bidmarkets.com).

De la misma forma, también ha alertado de que no están autorizadas las sociedades Brokersocial Trading (brokersocialtrading.com), Forex Brokers Limited (btcforex.uk), Finiviex Dynamic Ltd (finiviex.com), Fx Management Bank (forex.management), Fx-quote247 Limited (fxquote247.com), Jep Investment (jepinvestment.com) y Seabreeze Partners Ltd (maxiplus.trade).

La CNMV también ha avisado de que varias páginas web están prestando servicios de inversión sin autorización, como 247smartcapital.com, alphafxc.com, centogx.com e ironefx.com.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en su página web y los inversores pueden dirigir sus consultas al número de atención al inversor 900 535 015, así como a través del formulario de consulta.

Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y un decálogo de consejos a los inversores para evitar los 'chiringuitos financieros'.